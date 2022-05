Alte Aufnahme: Dieses Foto hat nichts mit dem aktuellen Ukraine-Krieg zu tun

Bilddatenbank liefert (fast) alle Antworten

Auf dem Foto rechts unten ist der Schriftzug «агентство москва» zu erkennen, was übersetzt «Moskauer Agentur» bedeutet. Eine Agentur mit exakt diesem Namen konnte 20 Minuten nicht ausfindig machen. Allerdings gibt es einen Twitter-Account (@mskagency), der sich so nennt und zur Nachrichtenagentur der Stadt Moskau (Агентство городских новостей Москва) gehört. Eine gezielte Suche in deren Bilddatenbank führt schliesslich zu dem gesuchten Bild: Gemäss der Beschreibung wurde es am 5. Juni 2015 aufgenommen und trägt den Titel «Rituelle Segnung der Teilnehmer der Siegesparade und Weihe der Trägerrakenten auf dem Chodynkafeld». In der Datenbank findet sich auch der Name des langhaarigen Priesters. Es ist Vasily Biksey, der Rektor der Kirche St. Sergius von Radonesch auf dem Chodynkafeld.