Wohlen AG

Dieses Foto soll zwei Räuber überführen

Zwei bewaffnete Männer überfielen Mitte März ein Lebensmittelgeschäft in Wohlen AG. Nun fahndet die Polizei mit einem Bild nach den Tätern.

Zwei bewaffnete Männer überfielen am 19. März ein Lebensmittelgeschäft in Wohlen. Trotz intensiver Ermittlungen ist die Tat bislang ungeklärt.

Im Rahmen einer Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten leitete die Kantonspolizei Aargau unmittelbar nach der Tat intensive Ermittlungen ein. Diese haben bislang zu keinem Erfolg geführt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei besitzt ein Bild, das die beiden Tatverdächtigen kurz vor der Tat zeigt. Am Dienstag hat man sich dazu entschieden, dieses Foto zu veröffentlichen. Gesucht werden Personen, die die Männer erkennen oder denen die beiden zum Tatzeitpunkt auffielen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer: 062 835 80 26 entgegen.

Gesicht bei Tat vermummt

Mit einem Messer bewaffnet hatten die beiden Männer am Donnerstag, 19. März 2020, um 17.40 Uhr das Lebensmittelgeschäft Duss an der Jurastrasse in Wohlen überfallen und Alkoholika erbeutet.