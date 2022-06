Tutorial: Einfaches French-Girl-Make-up in unter10 Minuten

Steigt das Thermometer, wollen wir von deckenden Make-up-Looks, vielen Schichten und Stunden im Badezimmer nichts mehr wissen. Schnell und einfach sollte der Look sein, aber bitte trotzdem etwas hermachen. Genau diesen Stil haben die Französinnen perfektioniert: Sie wirken nie angestrengt oder überschminkt, sondern natürlich und gleichzeitig besonders. Der Pariser Brand Sisley hat das Geheimnis dahinter gelüftet und beweist, wie viel man mit wenig Zeit erreichen kann.

Die Tipps der Französinnen

Der Look im Video wird nur mit den Fingern und ganz ohne Pinsel geschminkt. Und auch der eine oder andere Tipp von echten French Girls wird verraten: Die Pariser Influencerin und Designerin Jeanne Damas etwa schwört darauf, etwas Rouge auf die Nasenspitze zu geben, für einen Look wie von der Sonne geküsst. Ein weiterer Hack für mehr Natürlichkeit: Nur die oberen, äusseren Wimpern tuschen. So sehen sie zwar verdächtig lang, aber trotzdem ungeschminkt aus. Und Zeit spart es auch noch!