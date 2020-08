Mobile Demokratie Dieses Game macht dich zum Politiker

Willst du, dass alle veganen Produkte verboten werden? Oder willst du Bargeld abschaffen? Diese und viele anderen Fragen müssen die Spieler des neuen Mobile-Games «Democratia – The Isle of Five» beantworten.

Seit Freitag kann i n allen Landessprachen und Englisch das Game «Democratia – The Isle of Five» im Apple und im Google Play Store heruntergeladen werden.

Das Spiel hat der liberale Thinktank Avenir Suisse mit den Zürcher «Blindflug Studios» entwickelt. Es stellt die Schweiz als eine Insel mit fünf verschiedenen Clans dar. Jeder der bis zu fünf Spieler führt einen Clan an. Das Ziel: Die eigenen Ressourcen zu vermehren und die eigene politische Agenda durchzusetzen. Dabei gibt es Umweltschützer oder Freihändler. Je nach Ausgang der Abstimmungen verliert oder gewinnt ein Clan – ein Abstimmungsentscheid kann auch Jahre später noch negative Auswirkungen haben. «Erfolgreich im Spiel ist, wer möglichst viele Abstimmungen gewinnt und am Ende die meisten Ressourcen hat», sagt Lukas Rühli von Avenir Suisse, der bei der Entwicklung des Games federführend war. Auch externe Ereignisse wie eine Pandemie oder der Gewinn der Fussball-WM können den Spielverlauf auf den Kopf stellen. Geht es einem Spieler so schlecht, dass er keine Ressourcen mehr hat, ist das Spiel vorzeitig zu Ende.