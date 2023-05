Bestell-App: Dieses Gericht bestellen Luzerner bei Uber Eats am häufigsten

1 / 5 Seit Mai 2020 kann die Luzerner Bevölkerung über die Uber Eats-App Essen direkt nach Hause oder ins Büro bestellen. Uber Eats Laut Uber Eats ist der Burger das am häufigsten bestellte Gericht der Luzernerinnen und Luzerner. Bestellt wird er sowohl bei Fast-Food-Ketten als auch bei kleinen lokalen Institutionen. 20min/Marco Zangger Die App würde von mehreren Zehntausenden von Nutzern in und um Luzern verwendet werden. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts: Uber Eats feiert diesen Mai seinen dritten Geburtstag in Luzern.

Derzeit kann man über die App bei 90 Restaurants in Luzern, Neuenkirch, Ebikon und Kriens bestellen.

Das von der Luzerner Bevölkerung am häufigsten bestellte Gericht ist der Cheese-and-Bacon-Burger, gefolgt vom klassischen Cheeseburger.

Die teuerste Bestellung, die je im Raum Luzern über die App aufgegeben wurde, kostete 465 Franken.

Pizza, Hamburger, Sushi, Pad Thai: Diese und viele andere Spezialitäten lassen sich heute bequem von zu Hause oder vom Büro aus über Smartphone-Apps bestellen. Uber Eats, eine der beliebtesten dieser Plattformen, feiert in Luzern ihren dritten Geburtstag: Das 2015 gegründete kalifornische Unternehmen ermöglicht es Luzernerinnen und Luzernern seit Mai 2020, ihre Lieblingsgerichte von überall aus zu bestellen.

In den letzten drei Jahren sind auf der Plattform rund 90 Restaurants in Luzern und Umgebung zusammengekommen, bei denen man durchschnittlich von neun Uhr morgens bis drei Uhr nachts bestellen kann. «Die App hat in Luzern mittlerweile mehrere Zehntausende Nutzer», sagt Andrea Cavelti, PR Managerin von Uber Eats. In einer Medienmitteilung hat Uber Eats mitgeteilt, welche Gerichte die Luzerner Bevölkerung am häufigsten bestellt und in welchen Zeitfenstern die Kuriere die meisten ihrer Lieferungen erledigen müssen.

Auf Platz eins ist der Cheese-and-Bacon Burger

Über die Lieblingsspeise der Luzernerinnen und Luzerner gibt es laut Uber Eats keinen Zweifel: Das ist eindeutig der Burger – in all seinen Formen. Tatsächlich wurden allein im letzten Jahr Tausende von Burgern über die App bestellt. An erster Stelle steht der Cheese-and-Bacon-Burger, dicht gefolgt vom klassischen Cheeseburger. Auf dem dritten Platz der beliebtesten Gerichte landen die Chili Cheese Nuggets. Pizza hingegen schafft es nicht aufs Podium.

Zu den Restaurants, bei denen man über die App bestellen kann, gehören internationale und nationale Franchises wie McDonald's, Burger King und Holy Cow, aber auch lokale Institutionen wie Jeff's Burger, Go’Tacos oder Phanat Thai.

Welches Gericht bestellst du am liebsten? Pizza, natürlich! Sie ist das beste Essen der Welt. Ich bestelle sehr gerne Burger und Pommes. Mein Lieblingsessen ist orientalisch, also bestelle ich gerne chinesisches, japanisches oder thailändisches Essen. Ich mag es nicht, Essen zu Hause zu bestellen.

Mehr als fünfzehnmal um die Erde

Uber Eats schreibt weiter, dass die meisten Lieferungen in und um Luzern sonntags zwischen 18 und 19 Uhr erfolgen, und die Lieferzeiten betragen in der Regel nicht mehr als dreissig Minuten. Die teuerste Bestellung, die je in diesem Gebiet aufgegeben wurde, kostete 465 Franken und umfasste satte 19 Artikel. Ausserdem wurden in diesen drei Jahren insgesamt 587’090 Kilometer von den Lieferpartnerinnen und Lieferpartnern zurückgelegt: Das entspricht mehr als fünfzehn Erdumkreisungen.

