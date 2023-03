Essen gegen Kater: Diese Gerichte helfen am besten

Ein fettiger Burger mit Pommes, Salzstangen oder literweise grüner Tee: Wir haben euch gefragt, was eure liebste Hangover-Mahlzeit ist. Hier darf natürlich auch nicht fehlen, welche Lebensmittel denn erwiesenermassen bei einem Kater helfen. Eure Antworten aus der Community und unsere Tipps:

Eierspeisen sind beliebt

«Mein Kater-Zmorge besteht aus Rührei mit Zwiebeln, Brot und Mayo und natürlich Aromat . Oder auch: Rösti mit Spiegelei», schreibt Cassandra. Von Eierspeisen liest man in euren Kommentaren öfters: Spiegeleier mit Speck oder Rührei mit viel Käse gehören zu den Favoriten. Keine schlechte Wahl, denn Eier sind tatsächlich wahre Energielieferanten.

User Dr. Atom kombiniert das Ei: «Eine Bouillon mit Suppennudeln und einem Ei. Das peppt den Elektrolyt-Haushalt wieder auf», beteuert er. Was uns zum nächsten Punkt bringt.

Ihr setzt auf Bouillon

Die gute alte Bouillon hilft euch scheinbar nicht nur bei Erkältungen , sondern auch beim Kater: «Ich trinke eine Bouillon vor dem Schlafengehen», schreibt Michelle Taube. Mehrere Userinnen und User stimmen ihr in der Kommentarspalte zu: «Bouillon mit Brotstücken! Manchmal schneide ich noch ein Wienerli rein», so Rafael Stalder.

Man liest in euren Kommentaren aber auch von Bouillon mit Essiggurken, Bouillon mit Salzstangen oder ganz anderen Suppenformen. Etwa ist von einer polnischen Hühnersuppe namens Rosół die Rede – Userin Jenny schwört darauf. Und auch Flädlisuppen, Misosuppen oder Instant-Nudelsuppen werden von euch bevorzugt, um den Kater zu verscheuchen. Tatsächlich gelten Suppen, vor allem die Miso-Suppe, jetzt als äusserst hilfreich: Sie sind flüssig, liefern Aminosäuren, Vitamine und Mineralien, die dich nach dem Trinken wieder fit machen. Und die Fertignudeln müssen auch nicht langweilig schmecken, Userin Nadine schreibt, wie sie ihr Gericht aufpeppt: «Die Soba-Nudeln von Nissin (gibts im Coop) sind fein würzig und gehen nur zwei Minuten. Dazu paar Sesam-Samen und eingelegten Ingwer aus dem Glas, Letzterer hilft gegen die Übelkeit.»

Fettiges Junkfood darf nicht fehlen

«Pizza, Pizza, Pizza. Mit doppelt Käse, Bacon, Salami, Zwiebel und gepresstem Knoblauch separat» ist die bevorzugte Kater-Speise von Hans. User Z.L. findet: «Nichts funktioniert besser als gebratene Nudeln», und Nadine setzt auf Ravioli aus der Dose. Giorgio beschreibt es so: «Möglichst fettig und kalorienlastig muss es sein – das braucht Überwindung, aber gibt mir alles zurück, was der Alkohol mir in der Nacht entzogen hat.»