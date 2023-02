Ski-WM: Michelle Gisin und Wendy Holdener wollen Kombi-Gold

Gisin und Holdener : Dieses Gold-Duo will einmal mehr in der Kombination brillieren

Darum gehts Am Montag beginnt die Ski-WM in Courchevel/Méribel.

Besonders in der Kombi sind die Hoffnungen auf ein Podest dank Gisin und Holdener gross.

Beide sorgten in den letzten Jahren gemeinsam für zahlreiche Kombi-Höhepunkte.

15 Medaillen wurden seit 2017 an Ski-Grossanlässen der Frauen (Olympia & WM) in der alpinen Kombination verteilt. Gleich acht davon fanden den Weg in die Schweiz. Verantwortlich dafür waren nur zwei Athletinnen – Michelle Gisin und Wendy Holdener. Während sich Holdener zweifache Weltmeisterin nennen darf, ist es bei Gisin der doppelte Olympiatitel.

Kein Wunder sind die beiden auch in diesem Jahr an der WM in Courchevel/Méribel die grossen Titelanwärterinnen in dieser Disziplin. Holdener und Gisin sind von der Kombi begeistert, obwohl der Modus wohl keine Zukunft hat und für Olympia 2026 bereits aus dem Programm gestrichen wurde. Holdener erklärt: «Ich fahre es sehr gerne und bin ja auch sehr erfolgreich.»

Lara Gut-Behrami fährt die Kombi Neben Holdener und Gisin stehen auch Priska Nufer und Lara Gut-Behrami im Aufgebot für die WM-Kombination. Die Nomination der Tessinerin ist durchaus überraschend. Zuletzt nahm sie vor fünf Jahren an einer Kombination teil. Vor sechs Jahren an der WM in St. Moritz riss sie sich beim Einfahren für den Slalom das Kreuzband – nun gibt es also ein Kombi-Comeback der Tessinerin.

«Es ist für mich ein sehr wichtiges Rennen»

Natürlich sieht sie auch die Schwierigkeit besonders in einem dicht gedrängten Rennkalender: «Man hat viel zu wenig Zeit für die Vorbereitung», meint die Schwyzerin. Aber sie geniesse jetzt einfach eine weitere Kombination an einem Grossanlass. Auch Michelle Gisin bedeutet die Kombi viel. «Es ist für mich ein sehr wichtiges Rennen. Es ist etwas meine Heimat, auch wenn nicht mehr alle mitfahren.»

Zusammengearbeitet haben Holdener und Gisin im Vorfeld des Rennens aber nicht. Gegenüber von 20 Minuten erklärt Holdener: «Michelle hatte einen ganz anderen Plan in diesem Jahr – wir sind beide schon so lange dabei. Man weiss die Stärken des anderen.» Man versuche, für sich selber den richtigen Weg zu finden. Während Holdener sich deshalb für die Trainings der Speed-Gruppe angeschlossen hatte, pausierte Dauerbrennerin Gisin einfach mal mehrere Tage. «Ich war einfach zu Hause und habe nichts gemacht», das könne man nach bereits 28 Rennen in diesem Jahr durchaus rechtfertigen, so die schmunzelnde Gisin.

Die grösste Kontrahentin wird einmal mehr Mikaela Shiffrin sein. Die Dominatorin gehört wie Holdener und Gisin zur ersten Garde in der Kombination. Doch dass es bei Shiffrin nicht immer gut läuft, zeigten die Olympischen Spiele. Statt mehrere Medaillen gab es für die 27-Jährige Ausfälle und kein Podest. Vor der Kombi in Méribel meint sie: «Ehrlich gesagt habe ich Olympia immer in meinem Kopf, das waren unglaublich enttäuschende Erlebnisse.» Ergebnisse, die sie nun mit einer erfolgreichen WM komplett vergessen könnte.

