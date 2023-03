Krypto: Dieses Goldvreneli ist zugleich ein NFT

Geschichte des Goldvreneli

Das ursprünglich vor 126 Jahren zum ersten Mal in der Schweiz gestanzte Goldvreneli war bei seiner Lancierung ein umstrittenes Politikum. Der anno 1895 vom Neuenburger Medailleur Fritz Landry der Kommission vorgelegte Erstentwurf wurde im Plenum heftig diskutiert. Die Kommissionsmitglieder, unter anderem bestehend aus dem damaligen Bundesrat Walter Hauser, dem Schweizer Numismatiker Friedrich Imhoof-Blumer, dem Politiker und Architekt Karl Emil Wild oder den beiden Malern Léo-Paul Robert und Albert Anker, kritisierten das Sujet und verurteilten das dargestellte Frauenbild auf der Plakette: zu juvenil und zu naiv das Vreneli, zu wuchtig die Bergkulisse vor dem es posierte und zu frivol das offen getragene Haar. Fritz Landry musste der jungen Frau gesittete Zöpfe flechten und die Stirnlocke entfernen. Exemplare mit Stirnlocke gibt es bis heute übrigens nur zwölfmal, sie alle sind in Sammlerbesitz; ihr Wert wird auf bis zu 200'000 Franken pro Stück geschätzt.

Im Jahr 1897 ging dann das erste, autorisierte Goldvreneli in Produktion und trat einen beispiellosen Siegeszug auf der Beliebtheitsskala der Geschenke und Sammlergegenstände für Jung und Alt an. In den letzten über hundert Jahren hat sich das Goldvreneli nicht nur als sichere Wertanlage behaupten können, sondern hat sich auch einen emotionalen Platz in den Herzen aller Schweizerinnen und Schweizer gesichert.