Basel – Dieses Guckloch kostet «Iglu-Fahrer» den Führerausweis

Die Kantonspolizei Basel-Stadt führte am Donnerstagmorgen Kontrollen durch, ob die Autoscheiben enteist wurden.

Sinken draussen die Temperaturen, muss das Auto am frühen Morgen enteist werden. Doch nicht alle halten sich daran.

Kaum rauschen die Temperaturen in den Keller, muss das Auto am frühen Morgen enteist werden. Nicht wenige halten den Aufwand zu Lasten der Verkehrssicherheit minimal. Die Kantonspolizei Basel-Stadt nutzte deshalb die kalten Temperaturen am Donnerstagmorgen, um eine Kontrolle durchzuführen. Dabei wurde überprüft, ob die Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Scheiben ordnungsgemäss vom Eis befreit hatten. «Anlässlich der kalten Witterung führte die Kantonspolizei heute morgen Kontrollen mit Augenmerk auf das Sichtfeld und die korrekte Enteisung der Fahrzeuge durch. Das machen wir jedes Jahr», sagt Polizeisprecher Adrian Plachesi zu 20 Minuten.