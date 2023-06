Aquaphor: Meghan Markle, Billie Eilish und Co. schwören drauf

Drei-in-Eins-Produkte, die Shampoo, Duschgel und Conditioner ersetzen? Darüber kann dieser Kandidat nur lachen. Es hat mindestens sechs Einsatzgebiete auf Lager und eines davon hat sogar bei einer royalen Hochzeit performt: Der Make-up-Artist von Herzogin Meghan zauberte ihr statt mit Highlighter mit dem Alleskönner den Glow ins Gesicht. Die Rede ist von Aquaphor, einer Salbe (mittlerweile gibt es sie auch in verschiedenen Stick-Formen), die auf Vaseline und Panthenol basiert und keine 15 Franken kostet.

Favorit der Stars

Meghan ist dabei bei weitem nicht der einzige Fan: Popstar Beyoncé gestand gegenüber dem Magazin «Elle» dass sie ein grosser Fan von Aquaphor fürs Slugging ist: «Wenn ich ins Bett gehe, sieht mein Gesicht total fettig aus.» Auch Berufskollegin Billie Eilish hat immer gleich mehrere Tuben dabei und nutzt sie vor allem als Lipgloss. In einem Video für das Modemagazin «Vogue», in der sie ihre Hautpflege-Routine vorstellt, bezeichnet Billie das Produkt als «Liebe meines Lebens».

Frisch ohne Make-up

Du siehst also: Die Stars scheinen da etwas auf der Fährte zu sein. Tiktok bestätigt die Theorie. Wer ganz ohne Make-up unterwegs ist, kann mit dem Produkt für unter 15 Franken richtig viel aus seinem Look herausholen. Aquaphor erntet im sozialen Netzwerk Beifall als Mascara-Ersatz: Mit einer sauberen Wimpernbürste aufgetragen, trennt die Salbe die Wimpern und verleiht ihnen Volumen. Verwendest du vorher eine Wimpernzange, wird der Effekt noch verstärkt.

Achtung vor Glanz

Zum Abschluss gibts eine Warnung: All die Tricks funktionieren deshalb, weil Aquaphor schön glänzt. Wer es also als Lipgloss oder Highlighter verwendet, um in der Badi zu strahlen, fängt sich umso schneller einen Sonnenbrand ein. Gleich mehrere Creator bei Tiktok mussten das schmerzhaft feststellen. Deshalb gilt wie immer im Sommer: Ohne Lichtschutzfaktor geht nichts.