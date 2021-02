So gefährlich sind UV-C-Strahlen

UV-C-Strahlen werden in künstlich erzeugter Form zur Desinfektion von Luft, Wasser und Oberflächen eingesetzt. Im Vergleich zu den anderen UV-Strahlen-Arten A und B dringen die UV-C-Strahlen zwar nur oberflächlich in die Haut und Netzhaut ein. Experten warnen aber trotzdem davor, sie am Körper einzusetzen. Es können Hautrötungen und schmerzhafte Augenentzündungen entstehen, schreibt das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz. Claude Haltiner, Geschäftsführer der PMI-Labortechnik GmbH, warnt vor noch schlimmeren Folgen. UV-C-Strahlen würden DNA zerstören und gälten deshalb als krebserregend. «Wer UV-C-Lampen nutzt, muss genau wissen, wie damit umzugehen ist», so Haltiner.