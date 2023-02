Oneplus 11: Dieses Handy ist in 25 Minuten voll

An einem Event in Delhi hat Hersteller Oneplus am 7. Februar neue Produkte enthüllt. Highlight der Show war das Smartphone Oneplus 11 5G. Es ist das neue Topmodell der chinesischen Firma. Die technischen Daten sind beeindruckend. So verfügt das Handy über einen 5000 mAh grossen Akku, der laut Hersteller in lediglich 25 Minuten voll aufgeladen ist.