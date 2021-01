So schick sieht das neue Galaxy S21 aus. Das Gerät gibt es in drei Grössen. 6,2 Zoll (hier im Bild) …

Schneller und schöner: So lassen sich die Eckdaten zum neuen Spitzenmodell von Samsung zusammenfassen. Der südkoreanische Hersteller hat am 14. Januar gleich drei Varianten des Gerätes gezeigt. Das reguläre S21 verfügt über einen 6,2 Zoll (15,7 cm) grossen Bildschirm. Das Galaxy S21+ hat ein 6,7-Zoll-Display und einen grösseren Akku als das kleine Gerät. Die grösste Batterie und der grösste Bildschirm sind im Galaxy S21 Ultra verbaut: Dieser misst 6,8 Zoll.

Bekannt ist Samsung für die guten Displays: Sie sind scharf, hell und die Farben brillant. Die neuen S-Modelle beherrschen zudem eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz . Das heisst, dass das Bild pro Sekunde 120-mal erneuert. Games, Animationen oder das Öffnen von Apps – all das läuft sehr geschmeidig. Ein Bildschirm, mit einer permanent hohen Wiederholrate, würde jedoch viel Akku verbrauchen. Und wenn man nicht scrollt oder zockt, sondern nur etwas liest, muss das Bild nicht ständig neu aufgebaut werden. Die Frequenz wird deshalb dynamisch angepasst – was deutlich weniger Akku benötigt. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von mindestens einem Tag.

Neue Funkfrequenz

Das neue Handy von Samsung stösst zudem in neue Spektren vor: Es funkt als erstes Handy in der Schweiz mit dem neuen Standard Wifi 6e. Derzeit nutzen unsere Wi-Fi-Geräte das 2,4- oder 5-GHz-Band. Nun kommt das 6-GHz-Band hinzu. Mit der Erweiterung der möglichen Funkkanäle soll es weniger Störungen und mehr Speed in den Funknetzwerken geben. Für eine drahtlose Verbindung mit Wifi 6e müssen sowohl Endgerät (also zum Beispiel das Smartphone) als auch Wifi-Router 6e-fähig sein. Bis man hierzulande diese Funktion nutzen kann, dürfte sowieso noch etwas Zeit vergehen. Die notwendigen Frequenzen werden laut dem Bakom vermutlich erst am 1. Januar 2022 freigegeben. Bis dahin ist die Funktion im S21+ und im Ultra deaktiviert.