Ein Video-Call zwischen zwei Frauen, die sich über ein Bananenbrot-Rezept unterhalten, geht derzeit auf Tik t ok und anderen Plattformen viral. Die eine Frau schaut ängstlich in die Kamera, als sie ihre Kollegin um das Rezept bittet. Während im Hintergrund zu sehen ist, wie ihr Mann in der Küche hantiert, hebt sie verschüchtert ihre Hand hoch in Richtung Kamera und formt damit langsam eine Faust. Ein verstecktes Handzeichen, mit dem Betroffene darauf aufmerksam machen, dass sie Opfer häuslicher Gewalt sind.

Das Video ist Teil einer Kampagne der kanadischen Stiftung für Frauen (Canadian Women's Foundation) und generiert derzeit auf Social Media mehrere Millionen Aufrufe. Die von der Stiftung initiierte Handbewegung soll Opfern von häuslicher Gewalt ermöglichen, während einem Videoanruf oder im Gespräch stillschweigend auf ihre Situation aufmerksam zu machen – ohne, dass der*die Partner*in etwas mitbekommt. « Ein internationales Handzeichen für häusliche Gewalt ist vor allem in Krisensituationen wie der Coronapandemie nötig. Daher haben wir 2020 diese Geste lanciert, die mittlerweile von Partner-Organisationen auf der ganzen Welt geteilt wird » , so die Stiftung.

Zunahme der Fälle auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz gab es im Coronajahr 2020 einen teilweise massiven Anstieg von häuslicher Gewalt. So teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) im Jahresbericht der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 am Montag mit, dass es in diesem Bereich eine Zunahme von rund zwei Prozent gab. Insbesondere die Anzahl der versuchten Tötungsdelikte stieg an: So wurden vergangenes Jahr 61 Fälle gemeldet, im Vorjahr 2019 waren es 50.