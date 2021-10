20-Minuten-Community zum «schönsten Haus des Jahres» – «Dieses Haus möchte ich nicht mal geschenkt haben»

D ass Geschmäcker verschieden sein können, ze igt das kürzlich zum schönsten Haus des Jahres gekürte Haus Alder in Zürich-Wipkingen. Der Neubau konnte sich aus 180 Eingaben durchsetzen. Ein Grossteil der 20-Minuten-Community findet es «furchtbar , kalt, steril und klotzig » und möchte es «n icht mal geschenkt haben ». «Der Ausblick ist echt top, über das Gebäude kann ich das leider nicht sagen», schreibt ein Leser. «Zum Glück steht dieser Rohbau nicht in meiner Nähe», findet einer anderer. Und ein Leser meint : « Vielleicht wird es ja noch schön, wenn es fertig ist. »

«Dass wir für dieses Haus nun geehrt wurden, freut uns sehr»

Das für den Neubau zuständige Architektenduo versteht das Haus als «bewusste Provokation an der omnipräsenten ausdrucksarmen Perfektion am Bau und überall in unserer Gesellschaft». Die Bauherrschaft hat auf der Parzelle in Zürich-Wipkingen ihr kleines Arbeiterhäuschen abgerissen, um mit dem Neubau mehr Wohnp latz zu schaffen. 2018 wurde das Haus der dreiköpfigen Familie fertiggestellt. «Dass wir für dieses Haus nun geehrt wurden, freut uns sehr» , sagt die Hausherrin. Die Baukosten für den Neubau sind nicht bekannt.