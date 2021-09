Celadon House - Dieses schmale Haus wurde nur zum Trotz gebaut

Das Celadon House in Boston hat eine schöne Ziegelstein-Fassade, ein blaues Badezimmer, einen herzigen Garten und eine tolle Aussicht von der Dachterrasse. Doch das Häuschen macht etwas ganz anderes aus: Das Celadon House ist schmal. So schmal, dass der vorherige Bewohner sein Boxspring-Bett in zwei Hälften sägen musste, um es überhaupt in das Haus zu bekommen.