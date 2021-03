Kunstmuseum Luzern / Courtesy of the artist and Tim Van Laere Gallery

Das Kunstmuseum Luzern zeigt derzeit die Ausstellung «I’d rather stay at home». Mit dieser widmet das Kunstmuseum dem belgischen Künstler Rinus Van de Velde eine Einzelausstellung.

«Prop, Flood, Roof»: So heisst das Werk aus dem Jahr 2018 des belgischen Künstler Rinus Van de Velde, das man derzeit im Kunstmuseum Luzern betrachten kann. Es ist ein bemaltes Hausdach aus Holz und Karton, das in einem schwarzen, mit Wasser gefüllten Bassin steht. Das Kunstwerk ist gleichzeitig eine Filmrequisite für den Film «The Villagers» des belgischen Künstlers. Dieses und andere Bühnenbilder sind nun im Kunstmuseum in Luzern ausgestellt. Die Ausstellung über die Werke von Van de Velde heisst «I’d rather stay at home, …» Der Kern der Präsentation bilden die Videos The Villagers (2019–2020) und La Ruta Natural (2019–2021).