«Dead Space» ist selbst für den Entwickler zu gruselig

Furchtsame können extreme Szenen in den Einstellungen teils zensieren.

So sehr, dass der Direktor des Spiels es nachts nicht mit Kopfhörern spielen kann.

Ein dunkles Raumschiff mitten im Weltall, darin treiben sich fast nur furchterregende Kreaturen in allen Nischen und Ecken herum. Du bist ein Raumschiff-Ingenieur, der die vermisste Crew inklusive seiner Freundin finden muss. Das Setting des Survival-Horror-Games «Dead Space» ist schonmal filmreif. Gewalt, Blut und andere verstörende Bilder sind Kern des Spiels.

Für Leute mit Flatterherzen also eher ungeeignet. «Dead Space» will ein so beklemmendes Gefühl auslösen, dass du sogar noch nach dem Ablegen des Controllers die düstere Stimmung eine Weile mitträgst. Das ist auch dem technischen Direktor des Spiels, David Robillard, zuviel: «Ich kann das Game nachts nicht mit Kopfhörern spielen, es ist mir schlicht zu beängstigend», sagt er gegenüber dem Play-Magazin.