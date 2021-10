La Val in Brigels - Dieses Hotel ist perfekt für ein romantisches Weekend

Bald schon wird die Berglandschaft in der Surselva von einem weissen Zuckerguss überzogen sein. Dann ist das La Val in Brigels ein romantischer Rückzugsort. Wir haben es getestet.

Spezielle Unterkünfte, schicke Gasthäuser, charmante Hideaways – nach solchen Geheimtipps suchen wir alle. In dieser Serie werden wir euch einige der schönsten Unterkünfte – von Hotels über Airbnbs, Bed & Breakfasts bis zu Ferienwohnungen vorstellen. Kürzlich stellten wir die Cloud9 im Valle di Muggio vor, heute ist das La Val Hotel & Spa in Brigels an der Reihe.

Ein Haus voller Genuss – das La Val Hotel & Spa im Bergdorf Brigels. La Val Hotel & Spa

Der Weg ins La Val Hotel & Spa führt dich vorbei an …

Der Kluge fährt im Zuge, sagt der Volksmund. Hier trifft es zu. Denn die Fahrt mit der Rhätischen Bahn ab Chur durch die Rheinschlucht ist spektakulär. Danach kurvst du mit dem Postauto den Berg hoch und erreichst schliesslich das sonnig gelegene Bergdorf Brigels.

Willkommen heisst dich …

… das hübsche Brigels, das viele Möglichkeiten für eine entspannte Zeit bietet, aber auch ein Skigebiet oder eine Langlaufloipe für Menschen, die sich gerne aktiv erholen. Und inmitten des Dorfes steht das Hotel, das von den engagierten und gastfreundlichen Reto Engler und Jörg Wagner geführt wird.

Das unaufgeregte Brigels – wunderschön gelegen inmitten der Bergwelt der Surselva. Graubünden Ferien, Nordlichtphoto.com

Kleine Tipps am Rande: Wer gerne leckeren Käse schlemmt, sollte in Brigels die Cascharia besuchen. Eine Reise in die Vergangenheit macht man bei einem Essen mit Julian Cathomas in der Tegia Rasuz. Und wer beim Skifahren am Bergrestaurant Burleun vorbeikommt, sollte dort eine «Religion» bestellen. Was das ist? Das musst du selber herausfinden!

In diesem Maiensäss, das mitten im Dorf steht, sitzt man bei Julian Cathomas zu Tisch und erfährt mehr über das Leben in früheren Zeiten. Nico Schaerer

Das La Val Hotel & Spa bietet …

… alles, was es braucht, damit sich Gäste so richtig wohl fühlen. Ja, Genuss wird hier in allen Details kuratiert. In den Zimmern und Suiten fühlt man sich gleich wohl, dank des Interieurs, das auf Naturmaterialien – viel Holz und Stein – setzt. Und wegen der Liegestühle, die auf der Terrasse oder dem Balkon zur Entspannung einladen.

Das La Val Hotel & Spa befindet sich in Brigels (GR). Das Hotel verfügt über unterschiedlich grosse Zimmer und Suiten. Gäste werden für die Wintersaison ab dem 17. Dezember 2021 willkommen geheissen.

Geschmackvoll eingerichtet: die Zimmer und Suiten des Hotels. Marcos G. Meider

Bist du hier, isst du …

… auf was du Lust hast. Ob ein bodenständiges Fondue oder ein Gourmet-Mehrgänger von Rudolf Möller mit hochwertigen, ästhetisch ansprechenden Gerichten. Dazu gibts gute Tropfen aus der Schweiz und dem europäischen Ausland.

Eines der Restaurants des Hauses. Im Hotel gibts genauso Bodenständiges wie Gourmetfreuden. La Val Hotel & Spa

Unser Lieblingsort im La Val Hotel & Spa ist …

… die Wellness-Oase. Auf 500m² vergeht hier die Zeit wie im Fluge. Geschwitzt wird in der finnischen oder der Kräuter-Sauna und in den Dampfbädern. Eine Abkühlung findest du draussen auf den Liegen. Angenehm ist ausserdem die im Pool integrierte Sprudelliege. Unser Tipp: Gönne dir eine Fussreflexzonenmassage. Du wirst dich im Himmel wähnen.

Viel Holz und Valser Quarzit verleihen dem Spa eine Wohlfühlatmosphäre. La Val Hotel & Spa

Du fühlst dich im La Val Hotel & Spa wohl, wenn …

… du wieder mal so richtig abschalten möchtest.

… du auf der Suche nach einem Hotel für ein romantisches Wochenende bist.

… für dich Genuss bei einem Hotelaufenthalt an oberster Stelle steht.

… du Lust auf eine Auszeit abseits der Tourismus-Hotspots hast.

… du die Natur Nachtclubs und Shopping vorziehst.

