Ohne breites Angebot ist ein Winterwochenende nur halbwegs vergnügsam. Es sei denn, das Angebot im gebuchten Hotel kann die Lücke schliessen. Das Cervo in Zermatt ist ein solches Hotel – ja ein kleines Universum, das man kaum verlassen muss. Und wenn, dann für einen ausgedehnten Winterspaziergang oder einige Schwünge auf den Ski. Schliesslich liegt das Hotel direkt an der Piste. Und abends besucht man einen der feinsten Italiener der Schweiz. Wir stellen es vor und zeigen euch noch weitere Hotels in der Schweiz, die trotz Beizen-Lockdown und geschlossenen Geschäften eine Reise wert sind.

Egal wer du bist, hier fühlst du dich wohl

Zieht es dich eher ins hippe Bali oder bewegst du dich lieber in stilvollem Ambiente mit Alpencharme? Egal welche Antwort du darauf gibst, das Cervo in Zermatt bietet verschiedenste Mikrokosmen innerhalb des Hotels an. Die Nomad-Zimmer kommen zeitgemäss und unkompliziert daher und sind definitiv Insta-tauglich. Bei den Huntsman-Zimmern zielt das Hotel eher auf Menschen, die sich gerne mit Stilvollem umgeben und dabei Ruhe und Komfort schätzen. Und Gipfelstürmer und Gipfelstürmerinnen finden in den Alpinist-Zimmern ihre Oase.