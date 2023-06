Der Mission X führt Porsche in die Zukunft

Wohin steuert Porsche in der Zukunft? Verbrenner oder Elektro? Werden die Autos autonom oder behält der Fahrer das Steuer in der Hand? Zum 75. Geburtstag stellten die Zuffenhausener nicht nur die seriennahe Studie eines elektrischen Hypercars vor, Marken-Chef Oliver Blume zeichnete auch die Richtung auf, in die der Sportwagenhersteller rollt: «Der Mission X ist unser Bekenntnis zum Sportwagenkern der Marke Porsche. Er schlägt die Brücke vom Hybrid- zum vollelektrischen Antrieb.»

Nachfolger des 918 Spyder?

Ein klarer Hinweis, welches Erbe der Mission X antreten soll: das des Hybrid-Supersportlers 918 Spyder. Auf der Nordschleife des Nürburgrings knackte der mit einer Rundenzeit von 6:57 Minuten als erstes Fahrzeug mit internationaler Strassenzulassung die Sieben-Minuten-Marke. Die soll jetzt der Mission X unterbieten. «Die Rennstrecke war schon immer unser Testfeld», sagt Blume.

Wo herkömmliche Hypercars stolz ihre 8-, 10- oder 12-Zylindermotoren zur Schau stellen, erlaubt der Mission X durch eine Glasscheibe einen Blick auf seinen Akku. Nicht ohne Grund: Die Batterie ist zentraler Bestandteil der 900-Volt-Systemarchitektur, die superschnelle Ladezeiten erlaubt. An der Ladesäule soll der Strom doppelt so schnell fliessen wie beim derzeitigen Topmodell Taycan, was eine Ladeleistung von über 500 kW bedeuten würde. Gesetzt sind Antriebswerte, die deutlich über dem Niveau des aktuellen 911 GT3 RS liegen, was bedeutet: in der Spitze mehr als 300 km/h, die Tempo-100-Marke in weniger als drei Sekunden. Konkrete Zahlen nennt der Hersteller nicht.

Wie bei allen Sportwagen ist Leichtbau ein elementarer Baustein. So sitzen Fahrer und Beifahrer unter einer verglasten Kuppel aus Kohlefaser-Verbundstoff. Der Innenraum mit den ins Monocoque integrierten Sitzschalen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff ist asymmetrisch auf den Fahrer ausgerichtet. Sollte der Wagen in Serie gehen, so peilt Porsche ein Leistungsgewicht von einem Kilogramm pro PS an. Das wären dann weit über 1000 PS.