Um zu sehen, was die Sammler hierzulande aufbieten können, haben wir in einem Artikel nach euren alten Karten gefragt. Oben im Video haben wir eine Auswahl davon mit dem Karten-Experten und Caster Daniel Stäger, auch bekannt als Pistolenhenry, angeschaut. Am Schluss gibt Daniel euch Tipps, wie ihr eure Raritäten am Besten für Bares loswerdet.