Neue Modelle - Dieses iPhone 13 ist das richtige für dich

Die Auswahl an neuen iPhones ist gross. Bei der richtigen Wahl ist allerdings nicht nur das Budget entscheidend. Video: 20min

Darum gehts Von klein bis gross: Apple hat vier neue iPhone-Modelle vorgestellt.

Die Geräte der iPhone-13-Serie werden ab 24. September verkauft.

20 Minuten hat das iPhone 13 und das 13 Pro schon vorab getestet.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max – diese vier Handys hat Apple im September 2021 vorgestellt. Ab Freitag werden die Geräte ausgeliefert. 20 Minuten zeigt im Video (oben), welches Handy am besten zu dir passt. Die Eckdaten und unsere ersten Eindrücke zu den neuen iPhones findest du hier weiter unten.

Kamera

Es sei das grösste Update für die Kamera – ever, sagt Apple bei der Ankündigung der neuen Geräte. Tatsächlich hat sich bei den iPhones einiges getan. Foto-Fans kommen vor allem bei den Pro-Modellen auf ihre Kosten. So hat man nun mehr Zoom (3x), was mehr Möglichkeiten bringt. Und das 13 Pro kann erstmals auch Makrofotos machen. Es ist faszinierend, mit der neuen Funktion die Umwelt zu entdecken und damit einen neuen Blick auf Pflanzen, Textilien, die Haut oder Banknoten zu erhalten. Im Alltag wird man dieses Makroobjektiv aber wohl kaum einsetzen.

Ganz anders sieht das bei dem Kinomodus aus. Damit hat man ein Stückchen Hollywood im Hosensack. Denn damit kann man in Videos wahlweise den Vorder- oder Hintergrund unscharf werden lassen. Steckte damals der Foto-Portraitmodus im iPhone 7 Plus noch in den Kinderschuhen, vermag der Kinomodus bereits in seiner ersten Version zu überzeugen – und Apple dürfte auch weiterhin daran schrauben. Denn während in Hollywood der Effekt mit Objektiven erzeugt wird, steckt beim iPhone ausgeklügelte technische Trickserei dahinter.

Was guckst du? Das iPhone 13 Pro hat ein deutlich grösseres Kameramodul als der Vorgänger. 20min/Marco Zangger

Akku

Viele Erfahrungswerte aus dem kurzen Testzeitraum gibt es bis anhin nicht. Apple hat bei der Ausdauer aber wohl nicht zu viel versprochen. Ein um 6 Uhr voll geladenes iPhone 13 Pro warnte das erste Mal aufgrund des niedrigen Akkustandes am Folgetag um 10.30 Uhr. Da hatte das Gerät aber immer noch eine Restladung von 20 Prozent. In dem Zeitraum entsprach die Nutzung wohl am ehesten dem Profil einer Wenignutzerin oder eines Wenignutzers: So war der Screen effektiv 3,5 Stunden im Einsatz. Apple verspricht je nach Modell im Vergleich zum Vorgänger bis zu 2,5 Stunden mehr Akkulaufzeit.

Display

Das iPhone 13 Pro hat ein 120 Hz Display. Was heisst das genau? Je nach Inhalt, der angezeigt wird, zeigt das Display bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Das lässt Animationen flüssiger wirken, das Scrollen durch den Insta-Feed ist geschmeidiger. Es ist schwierig, den Nutzen eines solchen Displays mit Worten zu beschreiben. Man muss es erlebt haben, um zu sehen, was es bringt. Unser Tipp: Selbst ausprobieren. Doch wohl die Wenigsten werden sich nur aufgrund des Displays ein neues iPhone kaufen. Abgesehen davon ist der Screen beim iPhone noch einmal heller geworden. Das ist praktisch am Tag, wenn die Sonne scheint. Vergisst man die Helligkeit am Abend auf eine normale Stufe herunter zu regeln, hält man einen kleinen Stern in der Hand.

Der Edelstahlrahmen beim Pro ist robust. Das hält so manchen Sturz aus – wir haben es unabsichtlich getestet. 20min/Marco Zangger

Und der Preis

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es beim Preis: Dieser ist nämlich stagniert. Trotzt neuer Funktionen hat sich bei den meisten Modellen der Preis nicht verändert. 799 Fr., so viel muss man aber mindestens investieren für ein neues iPhone. Dafür gibt es ein iPhone 13 mini. Einige Modelle – das iPhone 13 mini und das iPhone 13 mit 256 GB Speicherplatz – sind sogar 60 Franken billiger geworden als die Vorgänger. Das teuerste Modell bleibt das iPhone 13 Pro Max, das mit Abstand grösste Handy im Line-up. Mit der neuen 1TB-Speicheroption kostet es 1837 Franken. Alle Geräte werden ab 24. September verkauft. Hat man ein Gerät aus der Vorgänger-Serie, wird auch eine neue Hülle fällig.

Fazit

Das nützlichste Feature bei den neuen Modellen ist sicher der verbesserte Akku. Das wird den Nutzerinnen und Nutzern im Alltag am meisten bringen. Die Foto-Fans kommen vor allem mit den neuen Funktionen der Pro-Modelle auf ihre Kosten. Wer es kompakt mag, wählt das iPhone 13 mini, wer lieber grosse Phones hat, das 13 Pro Max.

Hüllenlos – weil die Abmessungen anders sind, braucht es für die Geräte der iPhone-13-Serie ein neues Case. 20min/Marco Zangger

