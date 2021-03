Zum Anbeissen – Kichererbsen-Burger

Grillierte Okras für Super-Griller

Okras kommen ursprünglich aus Afrika, nun sind die Schoten auch in unseren Breitengraden angekommen.

Ihr hoher Anteil an Ballaststoffen, Antioxidantien und Vitamin C macht Okras zum absoluten Super-Food. Diese Vorteile, vor allem aber auch den herb-würzigen und leicht pikanten Geschmack der Schote, weiss man in der kreolischen Küche schon lange zu schätzen. Mit einer schön scharfen Marinade schmecken Okras vom Grillspiess absolut hervorragend!