Lieferengpässe - «Dieses Jahr kriegen wir gar nichts» – Schweiz kämpft mit Veloknappheit

Bei Velo Schmiede in Zürich werden derzeit fast nur noch Reparaturen durchgeführt – Velos gibts kaum mehr zu kaufen.

Es ist Zeit für den Velosommer – nur fehlen momentan die Velos. Eine weltweite Knappheit hat auch die Schweiz fest im Griff: «Momentan bin ich in allen Bereichen praktisch ausverkauft», sagt Pascal Schicktanz von der Basler Isi-Velowerkstatt zu 20 Minuten. Kunden hätten kaum eine Chance, jetzt ein Velo zu bekommen.

Seine Läden seien zwar nicht völlig leer, sagt der Zürcher Händler Lukas Staub von VeloLukas zu 20 Minuten: «Aber wenn wir wissen, was ein Kunde will, müssen wir sofort die Verfügbarkeit abchecken – Nachbestellen geht in vielen Fällen nicht mehr.» Bei den klassischen Katalogvelos seien noch etwa 10 Prozent verfügbar.