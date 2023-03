Nati-Kader: Murat Yakin bietet diese Stars für EM Quali auf

Dass Murat Yakin für die Spiele in der EM-Qualifikation in Serbien gegen Belarus (25.3.) und in Genf gegen Israel (28.3.) einige Veränderungen im Vergleich zum WM-Aufgebot vornehmen würde, war zu erwarten. Dennoch überrascht der 48-Jährige gleich auf mehreren Positionen: So zum Beispiel fehlen mit Haris Seferovic (Celta Vigo) und Steven Zuber (AEK Athen) gleich zwei etablierte Kräfte.

Yakin: «Wir haben mit Haris konstruktive Gespräche geführt, seine Tür zur Nati steht weiterhin weit offen.» Zuber seinerseits sei leicht angeschlagen. «Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Spieler mitzunehmen, die 100-prozentig fit sind und in Form sind», so der Trainer.

FCB-Sturm und GC-Schmid dabei

Gefunden hat dies der Nati-Trainer zum Beispiel in den Personen der beiden jungen FCB-Stürmer Zeki Amdouni und Andi Zeqiri, die ins Kader zurückkehren. Genauso wie Cédric Zesiger (Young Boys) und Jordan Lotomba (Nizza) die ebenfalls nach einem Unterbruch wieder auf der Liste figurieren.

Neu mit dabei ist GC-Aussenverteidiger Dominik Schmid, der etwas Flexibilität auf der dünn besetzten Position bringen soll, so Yakin.

Shaqiri fraglich, keine Xhaka-Diskussion

Nicht im Aufgebot befindet sich der am Zehen verletzte Fabian Schär. Er werde, so Medienchef Arnold, für die Spiele im Juni voraussichtlich wieder im Aufgebot stehen. Xherdan Shaqiri ist zwar im Aufgebot, seine Teilnahme wegen einer Muskelverletzung aber noch fraglich. Am Sonntag soll definitiv entschieden werden, ob er die Reise nach Serbien antreten wird.

Gar keine Diskussion gebe es um Captain Granit Xhaka, so Yakin. Das Standing des Arsenal-Stars sei auf keinen Fall gefährdet, trotz Kritik nach der WM: «Wir stehen 100 Prozent hinter Granit. Er ist mein Captain. Er geht als Beispiel voran und zieht die Mitspieler auf und neben dem Platz mit.» Das seien auch die Erwartungen Yakins an einen Captain.

Serbien-Reise wird normal angegangen

Auf die Frage von 20 Minuten, ob nun – trotz historischer Auseinandersetzung der Nati-Stars kosovarischen Hintergrunds mit dem serbischen Team – alle Spieler mit nach Novi Sad reisen würden, antwortete Yakin: «Es war nie eine Diskussion. Alle Spieler wollen der Mannschaft helfen und werden nach Serbien mitreisen.»

Das Aufgebot:

Tor: Yann Sommer, Gregor Kobel, Jonas Omlin.

Verteidigung: Manuel Akanji, Eray Cömert, Nico Elvedi, Jordan Lotomba, Ricardo Rodriguez, Dominik Schmid, Silvan Widmer, Cédric Zesiger.

Mittelfeld/Sturm: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Noah Okafor, Fabian Rieder, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Renato Steffen, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Andi Zeqiri.