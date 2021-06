Dieses neue Kindersitz-System von Nuna Baby macht das Elternleben einfacher

Das Besondere am Next System: Eine Basisstation passt für vier Produkte.

Rückwärtsgerichtet transportieren

Gleiche Basis, nächstes Level

Irgendwann kommt der Moment, wo eine Babyschale für den Nachwuchs zu klein ist. Besonders in den ersten Jahren wachsen die Kleinen rasend schnell. Dennoch gilt: Kindersitze sollten so lange wie möglich genutzt werden. Bei Kindersitzen sollte man erst auf den nächstgrösseren Sitz wechseln, wenn der Kopf des Kindes über den Sitz hinausragt. Im neuen «Todl»-Kindersitz fahren alle kleinen Kinder (bis max. 105 Zentimeter und 18,5 Kilogramm) sicher, komfortabel und besonders gesund im Auto mit. Denn ganz gleich, ob vorwärts- oder rückwärtsgerichtet: Als erster Sitz am Markt bietet der neue Kindersitz von Nuna in jeder Fahrtrichtung fünf Neigungswinkel – inklusive einer sehr flachen, rückenfreundlichen Position für gesundes Fahren. Dank dreiteiliger Merinowoll-Einlage lässt er sich dabei flexibel an die Grösse der Kinder anpassen. Hinzu kommt: Der stilvolle Sitz wurde bereits mit dem Red Dot Product Design Award 2021 ausgezeichnet.