«And Just Like That»-Stylisten: «Carries Hochzeitskleid haben früher alle gehasst»

Carrie Bradshaw bringt in der «Sex and the City»-Fortsetzung wieder Outfit-Inspirationen für Modefans auf den Bildschirm: Kostümdesigner Molly Rogers und Danny Santiago über ihre liebsten Looks und Styling-Regeln.

Das ikonische Hochzeitskleid von Carrie hat auch bei «And Just Like That» einen Auftritt. Laut Stylistin Molly Rogers würde es früher kritisiert.

Kürzlich ist die neue Staffel des HBO-Serienhits «And Just Like That» gestartet und Carrie, Miranda und Charlotte sind zurück auf unseren Bildschirmen. Auch bei der Fortsetzung der 90er-Kult-Show «Sex And The City» sind nicht nur die Storys der Freundinnen, sondern auch die Outfits ein Highlight. 20 Minuten Lifestyle hat mit den Star-Stylisten und Kostümdesignern Molly Rogers und Danny Santiago über Herausforderungen beim Dreh und ihre Lieblingslooks gesprochen.

20 Minuten Lifestyle: Es gibt viele ikonische «Sex And The City»-Outfits. Was ist euer absolutes Highlight?

Danny Santiago: Das Tutu-Kleid ist ikonisch, aber auch das Kleid mit der riesigen Blume ist sehr Carry.

Molly Rogers: Das Kleid mit dem Zeitungsprint von Christian Dior aus der dritten Staffel.

Danny Santiago: Und das Hochzeitskleid von Vivienne Westwood, das alle lieben – und wir ebenso!

Molly Rogers: Es ist spannend, wie es alle plötzlich toll finden. Dieses Kleid haben früher alle gehasst, plötzlich lieben sie es! Lustig, wie sich die Dinge entwickeln.

Carrie Bradshaw in ihrem Hochzeitskleid von Vivienne Westwood, das laut Molly Rogers früher von den Fans kritisiert wurde. imago/ZUMA Press Dieses Kleid mit der XXL-Blume trägt Carrie in der ersten Szene des «Sex And The City»-Films aus dem Jahr 2008. imago images/Mary Evans Carrie Bradshaws ikonisches Tutu-Kleid. imago images/Mary Evans

«Patricia Field und ich sind heute noch gute Freunde»

Molly, du hast lange Zeit Patricia Field, der Stylistin von «Sex And The City», assistiert. Welche Styling-Regeln hast du dir für den Alltag von ihr mitgenommen?

Molly Rogers: Dass Gürtel toll sind, um einem Outfit den letzten Schliff zu verleihen und dass Kleidung gut sitzen sollte. Zu enge Kleidung ist für Pat ein No-Go – ganz egal, ob das Outfit 5000 Dollar kostet. Aber eine der grössten Lektionen, die ich von ihr gelernt habe: Fühl dich nicht eingeengt von Regeln, denn es gibt keine. Sei völlig frei!

Wie ist ein typischer Carrie-Look auch ohne grosses Budget möglich?

Danny Santiago: Carry ist für ihr High- und Low-Styling bekannt und mischt Flohmarkt-Teile mit Designerware. Du musst nicht von Kopf bis Fuss ein Designer-Outfit tragen, sondern solltest mit deiner Garderobe Spass haben.

Molly Rogers: Trag ein oversized Hemd aus der Männerabteilung als Kleid – experimentiere!

Habt ihr Lieblingsorte, wo ihr günstige Pieces findet?

Molly Rogers: Ja, aber das verraten wir dir nicht! (lacht)

Danny Santiago: Flohmärkte oder die Manhattan Vintage Show in New York.

Molly Rogers: Ich liebe den Online-Shop von Arcade, das ist ein Vintage-Shop aus Los Angeles.

Bringen sich die Schauspielerinnen ins Styling ein?

Danny Santiago: Wir haben eine gute Beziehung zu den Schauspielerinnen und sie vertrauen uns. Beim Fitting kreieren wir die Outfits jeweils gemeinsam.

Molly Rogers: Wir zeigen zum Beispiel Sarah Jessica Parker ein Outfit und ich sage: «Ich würde das für diese Szene sehen. Und du?» Es macht Spass und es wird jeweils viel diskutiert.

Die Looks der Show werden von Fans oft penibel auseinandergenommen und kritisiert. Wie bleibt ihr dennoch im Kopf frei?

Danny Santiago: Beim Styling sind wir in unserer Bubble und denken nicht darüber nach, was die Leute sagen könnten. Wir machen nur, was wir lieben.