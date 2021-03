Das Impfprogramm in Bhutan verspricht, ein Riesenerfolg zu werden: Erst am Samstag begann das kleine Königreich im Himalaya seine Bevölkerung zu impfen, bis am kommenden Freitag sollen dann alle den ersten Piks erhalten haben.

Die 30-jährige Ninda Dema erhielt in einer Live-Übertragung die erste Dosis in einem Impfzentrum in der Hauptstadt Thimphu. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurden allein am ersten Impf-Wochenende 142'000 Personen geimpft - was in etwa 28 , 8 Prozent der impfberechtigten Bevölkerung ausmacht. In diesem Tempo würde das Land sein Ziel, alle bis am 4. April geimpft zu haben, erreichen und somit zum Impf-Weltmeister aufsteigen.