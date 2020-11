Pazifikstaat : Dieses Land hat erst jetzt den ersten Corona-Fall

Nur noch wenige Länder haben bisher immer noch keine Corona-Infektion zu verzeichnen. Vanuatu gehört nun nicht mehr zu dieser Liste.

Der Mann sei in einer Quarantäneeinrichtung, hiess es.

Die Corona-Zahlen steigen weltweit an.

Im Pazifikstaat Vanuatu ist erstmals ein Corona-Fall bestätigt worden. Die zu Melanesien gehörende Inselgruppe war eines der letzten Länder, in denen noch keine Infektion registriert worden war. Premierminister Bob Loughman teilte in einer Rede mit, das Land bleibe aber weiter sicher.

Bei dem Infizierten handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um einen Mann, der aus den USA über Sydney und Auckland nach Vanuatu gereist war. Bei seiner Ankunft am 4. November sei er symptomfrei gewesen. Ein Test am Dienstag sei nun aber positiv ausgefallen. Der Mann sei in einer Quarantäneeinrichtung, hiess es.