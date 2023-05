Muttertag: Dieses günstige Geschenk dauert nur 10 Minuten

Hoppla, am 14. Mai ist schon wieder Muttertag – wie schnell doch die Zeit vergeht! Mit etwas Meersalz, getrockneten Rosenblüten und Lebensmittelfarbe kannst du deine Mama ein bisschen vom schnelllebigen Alltag entlasten und ihr rosige Abende in der Badewanne gönnen. Das selbst gemachte Badesalz ist superschnell zubereitet und sieht in den kleinen Reagenzgläsern auch noch herzig aus. Auch preislich bleibst du im leistbaren Rahmen – der Bastelspass hat uns nur rund 25 Franken gekostet.