Nur für Erwachsene: Dieses Lego-Set kostet 679 Franken und stellt einen neuen Höhenrekord auf

Es kann einfach in ein paar Teile zerlegt werden, was den Transport des gebauten Turms erleichtert.

Es solle möglichst naturgetreu sein, sagt Lego: «Wir haben uns so eng an die Konstruktionsprinzipien des Originalturms gehalten, wie es das Lego-System erlaubt hat.»

Das 10’001-teilige Set wird empfohlen für Menschen ab 18 Jahren und enthält drei Aussichtsplattformen, Aufzüge, einen Sendeturm, einen kleinen Teil des Parks und eine Flagge. «Wir haben uns so eng an die Konstruktionsprinzipien des Originalturms gehalten, wie es das Lego-System erlaubt hat», schreibt der Designer Rok Zgalin Kobe in einer Medienmitteilung.

Schon gewusst? Erste Skizzen des Turms stammen von einem Schweizer

Das Wahrzeichen von Paris wurde von 1887 bis 1889 am Ufer der Seine zur Erinnerung an die Französische Revolution errichtet. Die Konstruktionsidee und statistischen Berechnungen stammen vom Schweizer Ingenieur Maurice Köchlin.



Er arbeitete nach seinem Studium an der heutigen ETH Zürich im Büro von Gustave Eiffel in Paris. Damals war es das höchste Bauwerk der Welt und wurde 1929 vom Chrysler Building in New York abgelöst. Nun ist es das höchste Lego-Bauwerk.