Coop-Filiale in Uzwil lässt Parkhaus-Lichter an

Ein News-Scout nervt sich, weil im Parkhaus vom Coop in Uzwil SG die Lichter stets brennen. Das wohl auch, wenn das Parkhaus geschlossen ist. «Ich schaue jeden Sonntag ins Parkhaus und die Lichter brennen immer. Kein Auto scheint sich dabei darin zu befinden. Dieses Licht bringt niemandem etwas», so der in Niederuzwil SG wohnhafter Mann.