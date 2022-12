Nach Impf-Wirbel : Dieses Mal hat es geklappt – Novak Djokovic in Australien eingereist

Drei Wochen vor dem Start des Australian Open ist Tennisprofi Novak Djokovic in Australien eingereist. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger, der vor einem Jahr nach einem aufsehenerregenden Rechtsstreit nicht in Melbourne antreten durfte, soll am Dienstag in Adelaide gelandet sein. Nur wenige Stunden später stand er bereits zum ersten Mal auf dem Trainingsgelände.