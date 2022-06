Für 200 Millionen Franken: Dieses Megaprojekt soll die Reuss sicherer und schöner machen 

So soll etwa aus der rechten Seite der Reuss beim Perler Schache das Gerinne aufgeweitet werden. Die Massnahme erhöht den Hochwasserschutz und ist zugleich wichtig für die dortige Renaturierung. Der Hochwasserschutz wird zudem im Rahmen der Neukonzessionierung des Wehrs Perlen durch einen Flutkorridor gewährleistet. Am Fluss entsteht ein neuer Rastplatz.

Damit sich ein Hochwasser dieses Ausmasses nicht mehr wiederholen sollte, hat der Kanton Luzern das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» am Mittwoch bewilligt. Hier ist etwa eine Visualisierung des Projekts auf der Höhe Schiltwald–Grundwald/Grossmatt zu sehen.

Über 135'000 Menschen leben und arbeiten in der Region Reusstal. Darum gilt das Gebiet als einer der bedeutendsten Lebens- und Arbeitsräume im Kanton Luzern. Dass der grösste Fluss im Kanton aber auch Leid und viel Schaden anrichten kann, zeigte sich im Jahr 2005, als sowohl der Fluss als auch Seen sich mit Überschwemmungen aufs Land ausdehnten. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» bewilligt, wie der Kanton Luzern am Mittwoch mitteilte.