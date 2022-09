Borgo San Felice: Italienisches Dorf aus dem Mittelalter ist heute ein Hotel

Mitten im Herzen der Toskana liegt das 5-Sterne-Hotel Borgo San Felice. So weit, so unspektakulär – wäre da nicht die Tatsache, dass die gesamte Hotelanlage ein mittelalterliches Dorf ist. Die Zimmer und Suiten des Hotels verteilen sich dabei auf das ganze Dorf und geben dir das Gefühl, ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit gereist zu sein.