Burgdorf BE: Dieses Modell schützt Fische vor extremen Wasserpegeln

Die Berner Fachhochschule in Burgdorf forscht an einer neuartigen Pendelrampe.

Pendelnder Fluss

Das Modell der BFH ist ein Abbild des Flusses Wiese in Basel. Im Massstab 1:30 wird ein Teilstück renaturiert. Für die Renaturierung wird eine Schwelle aufgehoben und durch die Pendelrampe, eine Art Fischwanderhilfe, ersetzt. Diese Rampe ermöglicht es Fischen und anderen aquatischen Tieren, entgegen dem Strom flussaufwärts zu schwimmen und sich zu vernetzen. «Pendelrampen führen dazu, dass der Fluss hin- und herpendelt. Wenn der Fluss über die gesamte Breite Wasser führt, ist der Pegel tief und das Wasser schnell. Durch das Pendeln des Flusses ist die effektive Neigung geringer und somit der Fluss schmaler und tiefer. Beides kommt den Fischen zugute, welche eine gewisse Tiefe und Fliessgeschwindigkeit benötigen», erklärt Gianluca Flepp (30), wissenschaftlicher Assistent an der BFH, gegenüber 20 Minuten.

Wertvolle Erkenntnisse

«Im Modell können wir im Kleinen Sachen testen, bevor wir es im Grossen bauen», so Flepp weiter. In ihrem Versuchsaufbau können die baulichen Elemente erprobt und durch Beobachtungen und Messungen Rückschlüsse in Bezug auf die Strömung und die Erosion gezogen werden. «Durch unser Modell können bereits in der Planungsphase gewisse Probleme erkannt und optimiert werden.» Laut Flepp werden so bereits im Voraus die Bau- und Unterhaltskosten tief gehalten und unvorhergesehene Kosten möglichst ausgeschlossen.