Lexikon für Rechtsfragen – Dieses neue Online-Tool hilft dir im Konflikt mit den Ausbildenden

Die Top-5-Konfliktfälle

Konfliktfälle am Ausbildungsplatz gibt es häufig. Laut einer Umfrage der Unia aus dem Jahr 2018 bei Lernenden wurde ein Drittel der Befragten bereits einmal am Arbeitsplatz belästigt. Die meisten Streitigkeiten gibt es laut Benoît Gaillard vom SGB aber wegen der Arbeitszeit. Laut derselben Umfrage müssen zwei Drittel der Lernenden Überstunden machen und fühlen sich deshalb gestresst. Ebenfalls in den Top 5 der Problemfälle für Lernende sind: Mobbing, Auswirkungen von Homeoffice und Kurzarbeit wegen Corona sowie unbezahlte Einsätze etwa bei Praktika.