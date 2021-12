Studie zeigt : Dieses neue Symptom deutet auf eine Omikron-Ansteckung hin

Britische Forschende haben die Daten einer neue Studie veröffentlicht, in der die Symptome von an der Omikron-Variante Infizierter mit denen von an der Delta-Variante Infizierter verglichen wurden. Das führte zu einer überraschenden Erkenntnis.

Darum gehts Die Omikron-Variante des Coronavirus ist auf dem Weg, weltweit das Infektionsgeschehen zu bestimmen.

Forschende haben nun die Omikron-Symptome mit denen der Delta-Variante verglichen.

Dabei trat ein Symptom auf, das bei Delta gänzlich fehlt.

Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus ist weltweit auf dem Vormarsch. Der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani geht davon aus, dass Omikron auch in der Schweiz bereits die vorherrschende Corona-Variante ist. Auch in anderen Ländern Europas wird das Infektionsgeschehen von der Omikron-Variante bestimmt. So meldete am Samstag beispielsweise Portugal, dass 61,5 Prozent der am Mittwoch verzeichneten Infektionsfälle auf Omikron zurückzuführen seien.



Britische Forschende haben nun die Symptome von Omikron-Infizierten analysiert und diese mit denen von der Delta-Variante verglichen. Bei der Delta-Variante trat vor allem der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns auf. Ausserdem litten Erkrankte an starkem Husten. Bei der Omikron-Variante kam es hingegen vermehrt zu Symptomen wie nächtliche Schweissausbrüche und Hautausschlägen bei Kindern.

Dieses Symptom trat bei Delta nicht auf

Da an den Weihnachtstagen traditionell viel gegessen wird, sticht nun aber ein Symptom bei Omikron-Infizierten besonders heraus: Wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausgefunden habe, leiden auffällig viele Erkrankte an Appetitlosigkeit, wie die britische Zeitung «Mirror» berichtet. Dieses Symptom ist bei Delta-Erkrankten nicht registriert worden. Genaue Zahlen dazu liefert die Studie nicht.



Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, haben die an der ZOE Covid Symptomstudie (ZOE) beteiligten Forschenden Symptomdaten positiv getesteter Omikron-Patienten untersucht, und diese Daten schliesslich mit Informationen von Anfang Oktober verglichen, als die Delta-Mutante vorherrschte. Auch wenn die jüngsten Studien zur Omikron-Variante die Hoffnung erwecken, dass die Krankheitsverläufe oft milder ausfallen als bei der Delta-Variante, ergab die Studie auch, dass sich die häufigsten Omikron-Symptome nicht wesentlich von denen der Delta-Symptome unterscheiden.



Eine gute Nachricht gibt es laut ZOE jedoch dennoch. So sei die Wahrscheinlichkeit, einen Geschmacks- oder Geruchsverlust zu erleiden, im Vergleich zur Anfangsphase der Pandemie heute deutlich geringer. Die Studie hat gezeigt, dass nur rund 50 Prozent der Erkrankten an den bekannten drei Symptomen Fieber, Husten und eben dem Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns litten.

