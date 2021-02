So war die Bremsscheibe an mehreren Stellen ausgebrochen und die Bremsbacken waren so abgenutzt, dass keine Bremswirkung mehr vorhanden war.

Am Dienstagmittag führte die Zuger Polizei in Steinhausen eine Schwerverkehrskontrolle durch.

Bei einem Ttransportanhänger aus Deutschland stellte sie fest, dass die Bremsen der dritten Achse «in einem

desolaten Zustand» waren. So war die Bremsscheibe an mehreren Stellen ausgebrochen und die

Bremsbacken waren so abgenutzt, dass «keine Bremswirkung» mehr vorhanden war.