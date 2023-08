Küblis: Anhänger verliert Rad – Tunnel drei Stunden gesperrt

Am Samstagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer mit angekuppeltem Zweiachsanhänger auf der N28 im Tunnel Küblis von Klosters GR kommend in Richtung Landquart GR. Ausgangs Tunnel löste sich aus noch ungeklärten Gründen am Anhänger linksseitig ein Rad der zweiten Achse. Darauf schleuderte das Rad im Eingangsbereich des Tunnels unkontrolliert auf die Gegenspur, wo es gegen ein korrekt entgegenkommendes Auto prallte.

Das Rad rollte unkontrolliert weiter. Darauf kam es im Tunnel in der Gegenrichtung zu einer Auffahrkollision zwischen zwei weiteren Fahrzeugen, welche in Richtung Landquart GR fuhren. An den drei direkt an den Kollisionen beteiligten Autos entstand erheblicher Schaden. «Glücklicherweise wurde nur eine Person leicht verletzt», schreibt die Polizei in einem Communiqué.