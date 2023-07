Sehr trockene Haut pflegen: Das Moisture Sandwich bringt dich zum Strahlen

So funktioniert der Trend

Der Schlüssel hinter der Methode ist, Pflegeprodukte in Schichten in die Haut einzuarbeiten. Der Ablauf beim Moisture Sandwich sieht so aus: Die erste Schicht ist Wasser, die zweite Schicht besteht aus einem feuchtigkeitsspendenden Serum oder einer Gel-Creme. Danach kommt nochmals Wasser zum Einsatz, bevor es zur letzten Schicht geht. Sie besteht aus reichhaltigen Cremes oder pflanzlichen Pflegeölen.

Das heisst für dich: Um das Moisture Sandwich in deine Beauty-Routine einzubinden, musst du nicht in neue Produkte investieren, sondern kannst mit den Pflegeprodukten arbeiten, die du bereits zu Hause hast und von denen du weisst, dass du sie gut verträgst.

Erste Schicht: Wasser

Zweite Schicht: Feuchtigkeit

Im zweiten Schritt wird auf die Wasser-Schicht eine leichte Feuchtigkeitscreme oder ein Serum aufgetragen. Geeignete Pflegeprodukte für diesen Schritt haben in der Regel eine eher flüssige Konsistenz. Mit sanften, kreisenden Bewegungen kannst du das Produkt in die Haut einarbeiten. Besprühe dein Gesicht anschliessend nochmals mit Wasser oder deiner Alternative.

Dritte Schicht: Sicherung

Der dritte Schritt macht die Moisture-Sandwich-Methode so wirkungsvoll: Eine fetthaltige Creme oder ein reichhaltiges Pflanzenöl schliesst Wasser und Serum in die Haut ein und verhindert, dass sie einfach verdunsten. Das Moisture Sandwich lässt man komplett in die Haut einziehen, ohne es abzunehmen. Am besten ist die Methode daher über Nacht geeignet.