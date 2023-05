Reddit Debatte: Gehört die Butter ins oder auf das Sandwich?

In der Kommentarspalte kriegt sie viel Zuspruch. «Bei einem gebackenen Toast kann man die Aussenseite buttern, aber doch nicht bei einem solchen Sandwich», schreibt ein Reddit User. (Symbolbild)

Ein Sandwich in einer Take-away-Box löst derzeit im Internet heftige Debatten aus: Angestossen wurde die Diskussion von einer Touristin in den USA . Als ihr Vater ein Eiersandwich mit Butter bestellte, kam dieses nicht wie erwartet daher.

Statt die Butter auf die Innenseite des Toastbrotes zu schmieren strich ein Angestellter des Imbisses sie auf die Aussenseite. «Wie um Gottes Willen kommt man auf die Idee, ein Sandwich von aussen mit Butter zu bestreichen?» schreibt die Userin auf der Social-Media-Plattform. «Kennen die kein Butterbrot in den USA?»

«Amerikaner buttern ihr Sandwich nicht»

Schnell entflammte in der Kommentarspalte eine Debatte: «Bei einem gebackenen Toast kann man die Aussenseite buttern, aber doch nicht bei einem solchen Sandwich», schreibt ein Reddit User. Jemand weiteres, der für einen amerikanischen Take-away-Shop arbeitet erklärt das Phänomen: «Die Brote werden am Morgen alle gebuttert und belegt. Manchmal werden sie so belegt, dass die Butter aussen bleibt.» Dies sei aber eine Seltenheit.