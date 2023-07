Kalifornien: Dieses Schild rettete ihr das Leben

Das Mädchen, welches in Texas entführt wurde, hielt in einem geparkten Auto ein Schild aus dem Fenster, auf dem «Hilf mir» stand. Daraufhin haben Passanten sofort die Polizei verständigt. In einer Pressemitteilung schreibt die Polizei, dass sie ein «sichtlich emotionales und verzweifeltes Mädchen» in Long Beach, südlich von LA, aufgegriffen habe.

Demnach haben Passanten sofort die Polizei gerufen, als sie das Mädchen in dem Auto mit dem «Hilf mir»-Schild gesehen haben. Steven Robert Sablan, ein 61-jähriger Mann aus Cleburne, Texas, wurde daraufhin verhaftet. Er muss sich nun vor einem Gericht wegen Entführung und Transportes einer Minderjährigen mit der Absicht, sich an kriminellen sexuellen Aktivitäten zu beteiligen, verantworten. Dies teilt die US-Staatsanwaltschaft in Los Angeles mit. Er befindet sich in einem Gefängnis in Los Angeles.