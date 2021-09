Norwegen, Spanien, Serbien : Dieses Schreckensszenario droht nun der Nati für die WM-Quali

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Nordirland muss sich die Schweiz wohl mit dem zweiten Gruppenrang abfinden. Wegen des neuen Qualifikations-Modus wird der Weg an die WM in Katar so schwierig wie noch nie.