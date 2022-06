Jahrelang blieb es unentdeckt : Dieses Schwarze Loch verschlingt eine Erde pro Sekunde

Ein internationales Team von Astronomen hat eigenen Angaben zufolge ein extrem schnell wachsendes Schwarzes Loch entdeckt. Es habe eine Masse von drei Milliarden Sonnen, verschlinge jede Sekunde das Äquivalent einer Erde und leuchte 7000 Mal heller als das gesamte Licht unserer eigenen Galaxie, berichtete die Gruppe unter Leitung von Astronomen der Australian National University (ANU) in der australischen Hauptstadt Canberra am Mittwoch.

Andere Schwarze Löcher mit vergleichbarer Grösse hätten bereits vor Milliarden Jahren aufgehört, so schnell zu wachsen, hiess es in der Mitteilung. Die Forschungsergebnisse sind bislang nicht in einem von Fachkollegen begutachteten Journal veröffentlicht.