Storylino – Dieses Schweizer Start-up macht individuelle Hörbücher für Kinder

Storylino bietet personalisierte Hörbücher für Kinder an.

So entsteht eine personalisierte Geschichte.

Bei den Hörspielen von Storylino lassen sich der Name der Hauptperson und weitere Details anpassen.

Geschichten erzählt bekommen, statt sie zu lesen: Hörspiele werden immer beliebter. Besonders bei Kindern boomen Hörgeschichten, wie der Schweizer Spielwarenverband bestätigt. Darum bietet das Zürcher Start-up Storylino nun personalisierte Hörbücher an.

So kann die Hauptperson der Erzählung den Namen und das Alter des Kindes haben. «Auch andere Details können angepasst werden, wie etwa das Lieblingstier», sagt Stefan Christiani, Mitbegründer von Storylino zu 20 Minuten. Zusammen mit Jonas Trachsel hat er das Start-up Anfang 2020 gegründet.

«Wir kommen beide aus der IT-Bankenbranche und wollten immer schon etwas Eigenes auf die Beine stellen», sagt Christiani. Zu Beginn der Corona-Krise haben die beiden Männer dann angefangen, in ihrer Freizeit an einer Software für personalisierte Hörgeschichten rumzutüfteln.

Kundschaft dank Instagram-Bloggerinnen

Die Geschichten werden als MP3-Dateien im deutschsprachigen Raum verkauft. «Zurzeit bieten wir keine physischen Produkte, wie beispielsweise CDs oder USB-Sticks an», so Christiani. Sollte das in Zukunft gefragt sein, werde das angepasst.

Das Team besteht aus fünf professionellen Sprecherinnen und Sprechern. Darunter Nadine Menz, die auch für Filme wie Inga Lindström oder Alarm für Cobra 11 spricht, Johanna von Gutzeit, die bei Netflix in Squid Game spricht sowie Annika Preil, Saskia Preil und Alex Friedland.

Personalisiertes Spielzeug ist ein Hit

«CDs sind out, dafür sind Tonies oder Tigerboxen im Trend», so Bühler. Dabei handelt es sich um Tonträger ohne Audioinhalte: Dieser wird aus dem Internet geladen. So ist die Nachfrage nach Tonträgern für Kinder im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen, wie Daten des Marktforschungsinstituts GfK zeigen.