Bern nach Lwiw: Schweizer Tram soll bald in der Ukraine fahren

Bernmobil will elf Trams vom Typ Vevey an die Stadt Lwiw in der Ukraine abgeben.

Noch dieses Jahr sollen in der Stadt Bern neue Trams zum Einsatz kommen. Ab November 2023 will Bernmobil die Tramlinks in Betrieb nehmen. Dadurch werden Trams vom Typ Vevey überflüssig. Elf Kompositionen davon sollen nun an die ukrainische Stadt Lwiw abgegeben werden, wie Bernmobil auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt.