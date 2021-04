Umweltfreundlich - Dieses selbstfahrende Auto reinigt die Luft und wird zum Bett

So sieht das E-Auto vom Heatherwick Studio aus.

Heatherwick Studio arbeitet an einem neuen, selbstfahrenden E-Auto.

Das britische Unternehmen Heatherwick Studio hat an der Automesse Auto Shanghai 2021 ein neues, selbstfahrendes Elektroauto vorgestellt. Es handelt sich um das Airo EV, ein Fahrzeug, das nicht nur selbst auf Benzin oder Diesel verzichtet, sondern während des Fahrens die Luft im sich herum von Schadstoffen reinigen soll.

«Airo ist nicht einfach ein weiteres elektrisches Auto, das die Luft nicht verschmutzt», sagt der Gründer von Heatherwick Studio, Thomas Heatherwick. «Viel eher benutzt das Airo eine Schwebstofffilter-Technologie, die kleinste Partikel anderer Autos wie ein Staubsauger aus der Luft saugen kann, während es fährt.» Das Airo soll die so gereinigte Luft anschliessend wieder ausstossen und sauberer zurücklassen.

Schlafzimmer oder Esstisch

Das Auto soll aber nicht nur eine positive Auswirkung auf seine Umwelt haben, sondern seiner Besitzerin oder seinem Besitzer einen Raum bieten, der flexibel eingerichtet werden kann. So kann das Innere des Fahrzeugs je nach Wunsch in ein Esszimmer mit Esstisch und Stühlen, ein Gaming- oder Arbeitsraum oder sogar in ein Schlafzimmer umfunktioniert werden. Dies ist möglich, da das Fahrzeug im Selbstfahr-Modus keinen Lenker oder keine Lenkerin benötigt.