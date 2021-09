St. Moritzer verkauft Skateboard für eine Million Franken

Schweizer Skateprofi Simon Stricker erklärt, warum Jay Adams in der Szene so bekannt ist.

Auf Ricardo kursiert momentan ein skurriles Inserat: Ein Skateboard wird für 1’000’000 CHF angeboten . Der Preis soll aufgrund dessen gerechtfertigt sein, da es sich um ein benutztes Skateboard der Skate-Legende Jay Adams handeln soll. Er selbst soll das Rollbrett früher in Del Mar in Kalifornien gefahren haben.

Mit dem Geld möchte sich der Verkäufer einen Traum erfüllen: «Ich will einen neuen Skateshop in Locarno eröffnen. Dort sollen Cruiser Boards für Mädchen und Jungs produziert und zum Verkauf angeboten werden», schreibt der Inserierende auf Ricardo. Vorerst hofft der Anbieter aber vor allem auf einen schnellen Verkauf des Skateboards: «Ich stehe momentan finanziell in der Sackgasse und wäre froh um einen baldigen Erlös.»

Skateprofi Simon Stricker äussert sich zum Inserat

Dass Jay Adams ein Pionier im Skateboarding war, bestätigt der Schweizer Profi-Skateboarder Simon Stricker. «Adams war der ursprüngliche Skater in Kalifornien», sagt Stricker. Mit ihm sei der Sport ins Leben gerufen worden. «Er hat das moderne Skateboarden geprägt und war einer der ersten, der Tricks stand und im Pool fuhr», so Stricker gegenüber 20 Minuten.

Zum Preis auf Ricardo könne er aber keine Auskunft geben. «Es ist möglich, dass Leute Tausend Franken für ein gebrauchtes Skateboard eines Profis ausgeben», meint der Nationaltrainer der Schweizer Skateboard-Mannschaft. Meistens würden Profis nach Wettbewerben ihre Bretter ins Publikum werfen. «Ich lasse meine gebrauchten Boards oft in Skateparks, damit sie weiterverwendet werden», sagt Stricker. So würden sie nicht im Abfall landen.

Ricardo überprüft Echtheit des Skateboards

Gemäss Mojca Fuks, Medienverantwortliche von Ricardo, hat die Sicherheitsabteilung überprüft, ob der Verkäufer tatsächlich im Besitz des Skateboards ist – was dieser beweisen konnte. Aber: «Ob dieses Skateboard tatsächlich Jay Adams gehört hat, können wir als Plattformbetreiber nicht beurteilen.» Bei Ricardo würde es keine Preisgrenze nach oben geben und das Unternehmen greife grundsätzlich auch nicht in die Preisgestaltung ein. «Gerade das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage macht das Kaufen und Verkaufen auf unserer Plattform so spannend», so Fuks.